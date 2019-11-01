COVID-19: Ірпінь +44 за добу. Статистика регіону

За добу на COVID-19 захворіли ще 511 мешканців Київщини.
В Київській області за даними обласного лабораторного центру 7 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 19274 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 1445 дітей та у 1838 медичних працівників.
В Київській області за добу підтверджено 511 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 3 до 17 років.
В Київській області за даними обласного лабораторного центру 7 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 19274 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 1445 дітей та у 1838 медичних працівників.
В Київській області за добу підтверджено 511 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 3 до 17 років.
Бородянка: +13,
Бородянський р-н – 3 (с. Дружня -1, с. Микуличі -1, с. Небрат -1),
Гостомель: +4,
Коцюбинське: +12,
Ірпінь: +44,
Буча: дані відсутні.
Бородянський р-н – 3 (с. Дружня -1, с. Микуличі -1, с. Небрат -1),
Гостомель: +4,
Коцюбинське: +12,
Ірпінь: +44,
Буча: дані відсутні.