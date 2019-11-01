» » COVID-19: Ірпінь +44 за добу. Статистика регіону
  • Сьогодні, 10:21
  • 94
  • 0
+aA | -Aa 

COVID-19: Ірпінь +44 за добу. Статистика регіону

За добу на COVID-19 захворіли ще 511 мешканців Київщини.
В Київській області за даними обласного лабораторного центру 7 листопада 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 19274 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 1445 дітей та у 1838 медичних працівників.

В Київській області за добу підтверджено 511 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 17-ти дітей віком від 3 до 17 років.

Бородянка: +13,
Бородянський р-н – 3 (с. Дружня -1, с. Микуличі -1, с. Небрат -1),
Гостомель: +4,
Коцюбинське: +12,
Ірпінь: +44,
Буча: дані відсутні.





0 0

Пресслужба Київської обласної державної адміністрації. 
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
COVID-19: Буча +26 за добу

COVID-19: Буча +26 за добу

Буча та регіон
COVID-19: За добу у Бучі +10, Ірпінь +27. Статистика регіону

COVID-19: За добу у Бучі +10, Ірпінь +27. Статистика регіону

Буча та регіон
576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
565 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

565 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

Буча та регіон
134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
Девять випадків COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Девять випадків COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Буча та регіон
Сьомий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Сьомий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Буча та регіон
Четвертий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Четвертий випадок COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.