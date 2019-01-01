COVID-19: Буча +26 за добу

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадки захворювання на ковід: 6 листопада (19:00) .
+29 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ (Буча +26, Гаврилівка +3).
З початку епідемії по 6 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️696♦️ людей, які захворіли на коронавірус.
У Бучі маємо 635 підтверджених випадків;
Одужало 349 людей.
Померло - 7 людей.
Загалом 49 дітей захворіло на коронавірус (37 дітей вже одужало);
8 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);
5 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.
м.Буча у «помаранчевій» зоні.
+29 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ (Буча +26, Гаврилівка +3).
З початку епідемії по 6 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️696♦️ людей, які захворіли на коронавірус.
У Бучі маємо 635 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівка: 34 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 13 випадків.
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівка: 34 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 13 випадків.
Одужало 349 людей.
Померло - 7 людей.
Загалом 49 дітей захворіло на коронавірус (37 дітей вже одужало);
8 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);
5 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.
м.Буча у «помаранчевій» зоні.