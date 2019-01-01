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COVID-19: Буча +31 за добу

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадки захворювання на ковід: 5 листопада (18:00)
+38 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ (Буча +31, Блиставиця +3, Гаврилівка +4).



З початку епідемії по 5 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️667♦️ людей, які захворіли на коронавірус.

У Бучі маємо 609 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівка: 31 випадків;
Раківка: 3 випадки.
Блиставиця: 13 випадків.

Вже одужало 325 людей.
Померло - 7 людей.



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#coronavirus Бучанська ОТГ
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