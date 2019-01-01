COVID-19: Буча +31 за добу

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про нові випадки захворювання на ковід: 5 листопада (18:00)

+38 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ (Буча +31, Блиставиця +3, Гаврилівка +4).

З початку епідемії по 5 листопада 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено ♦️667♦️ людей, які захворіли на коронавірус.Вже одужало 325 людей.Померло - 7 людей.