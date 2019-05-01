COVID-19: За добу у Бучі +10, Ірпінь +27. Статистика регіону

У Київській області за минулу добу зареєстрували 345 випадків захворювань на коронавірус. Серед інфікованих - 19 дітей і 326 дорослих.
19 дітей віком від 1 місяця до 17 років.
44 хворих госпіталізували через ускладнення. 301 житель знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні під спостереженням сімейних лікарів.
19 дітей віком від 1 місяця до 17 років.
м. Ірпінь - 27,
м. Буча - 10,
смт Коцюбинське - 6,
смт Бородянка - 4,
Бородянський район - 8 (смт Немішаєве - 2, смт Пісківка - 4, с. Микуличі - 1, с. Нова Буда - 1),
смт Ворзель - 3,
смт Гостомель - 3,
м. Буча - 10,
смт Коцюбинське - 6,
смт Бородянка - 4,
Бородянський район - 8 (смт Немішаєве - 2, смт Пісківка - 4, с. Микуличі - 1, с. Нова Буда - 1),
смт Ворзель - 3,
смт Гостомель - 3,
44 хворих госпіталізували через ускладнення. 301 житель знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні під спостереженням сімейних лікарів.