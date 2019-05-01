COVID-19: За добу у Бучі +10, Ірпінь +27. Статистика регіону

м. Ірпінь - 27,

м. Буча - 10,

смт Коцюбинське - 6,

смт Бородянка - 4,

Бородянський район - 8 (смт Немішаєве - 2, смт Пісківка - 4, с. Микуличі - 1, с. Нова Буда - 1),

смт Ворзель - 3,

смт Гостомель - 3,

44 хворих госпіталізували через ускладнення. 301 житель знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні під спостереженням сімейних лікарів.