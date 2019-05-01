576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 30 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 16119 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1309 дітей та у 1598 медичних працівників.

м. Ірпінь – 28,

м. Буча – 10,

смт. Гостомель – 4,

смт. Бородянка – 3,

Бородянський р-н – 12 (смт. Немішаєве -3,смт. Пісківка -1, с.Дружня -3, с. Микуличі -3, с. Козинці -1, с. Здвижівка -1),

смт. Ворзель -2,

смт. Коцюбинське – 1,

м. Боярка – 8,

м. Вишневе – 13

підтверджено 339 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 18-ти дітей віком від 7 до 17 років.За добу надійшли повідомлення про 11 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19в тому числі: