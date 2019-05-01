» » 576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону
  • Сьогодні, 10:19
  • 115
  • 0
+aA | -Aa 

576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За добу на Київщині 339 нових випадків захворювання на коронавірус.

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 30 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 16119 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1309 дітей та у 1598 медичних працівників.



За добу підтверджено 339 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 18-ти дітей віком від 7 до 17 років.

м. Ірпінь – 28,
м. Буча – 10,
смт. Гостомель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 12 (смт. Немішаєве -3,смт. Пісківка -1, с.Дружня -3, с. Микуличі -3, с. Козинці -1, с. Здвижівка -1),
смт. Ворзель -2,
смт. Коцюбинське – 1,
м. Боярка – 8,
м. Вишневе – 13


За добу надійшли повідомлення про 11 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19
в тому числі: 71 рік м. Буча, 81 рік смт. Згурівка, 63 роки Михайлівка-Рубежівка.

1 0

Пресслужба Київської обласної державної адміністрації 
 #coronavirus Бучанський район
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
565 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

565 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

Буча та регіон
COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

Буча та регіон
134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
Девять випадків COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Девять випадків COVID-19 в Бучі. Статистика регіону

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.