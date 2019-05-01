576 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За добу на Київщині 339 нових випадків захворювання на коронавірус.
За добу підтверджено 339 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 18-ти дітей віком від 7 до 17 років.
За добу надійшли повідомлення про 11 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19
в тому числі: 71 рік м. Буча, 81 рік смт. Згурівка, 63 роки Михайлівка-Рубежівка.
В Київській області за даними обласного лабораторного центру 30 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 16119 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1309 дітей та у 1598 медичних працівників.
За добу підтверджено 339 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), з них у 18-ти дітей віком від 7 до 17 років.
м. Ірпінь – 28,
м. Буча – 10,
смт. Гостомель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 12 (смт. Немішаєве -3,смт. Пісківка -1, с.Дружня -3, с. Микуличі -3, с. Козинці -1, с. Здвижівка -1),
смт. Ворзель -2,
смт. Коцюбинське – 1,
м. Боярка – 8,
м. Вишневе – 13
м. Буча – 10,
смт. Гостомель – 4,
смт. Бородянка – 3,
Бородянський р-н – 12 (смт. Немішаєве -3,смт. Пісківка -1, с.Дружня -3, с. Микуличі -3, с. Козинці -1, с. Здвижівка -1),
смт. Ворзель -2,
смт. Коцюбинське – 1,
м. Боярка – 8,
м. Вишневе – 13
За добу надійшли повідомлення про 11 летальних випадків у хворих з підтвердженим COVID-19
в тому числі: 71 рік м. Буча, 81 рік смт. Згурівка, 63 роки Михайлівка-Рубежівка.