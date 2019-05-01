565 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

В Київській області за даними обласного лабораторного центру 29 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено вже 15780 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 1291 дитини та у 1575 медичних працівників.

«У Київській області 1074 жителів перебувають у лікарнях. Йдеться про 783 хворих із підтвердженим діагнозом коронавірус і 291 пацієнта, який ще очікує результатів ПЛР-тестування. Понад пів тисячі хворих потребують кисневої підтримки. Таких 658 осіб. Із них – 24 хворих у важкому стані перебувають на апаратах ШВЛ. Тому прошу всіх мешканців бути максимально обачними, користуватися засобами захисту й й з розумінням ставитися до протиепідемічних обмежень», - підкреслив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

м. Ірпінь – 21,м. Буча – 10,м. Боярка – 6,м. Вишневе – 5,смт. Бородянка – 5,Бородянський р-н – 9 (с. Бабинці -1, смт. Клавдієво-Тарасове – 4, смт. Немішаєве -1, с. Микуличі – 2, с. Здвижівка – 1),смт. Коцюбинське – 4,cмт. Гостомель – 2,смт. Макарів – 1.