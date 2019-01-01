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Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19

Чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від COVID-19.


Його дружина у стабільному стані.
Анатолій Федорчук народився 26 листопада 1959 року. З 18 квітня 2006 року обіймає посаду мера Борисполя - глави Бориспільської міської ради та її виконавчого комітету. Вперше балотувався як висуванець бориспільського осередку Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ). 31 жовтня 2010 був переобраний главою Бориспільської міської ради VI скликання, на вибори пішов від Партії регіонів. Федорчук обіймав посаду голови Бориспільської міської організації "Партії регіонів", лави якої покинув 20 лютого 2014 року. 2 листопада 2015 року - знову очолив міськраду Борисполя VII скликання. На місцевих виборах, що відбулися 31 жовтня 2015 року, балотувався як висуванець партії "Наш край".

На виборах 2020 року Федорчук також балотувався як висуванець партії "Наш край". За попередніми результатами підрахунку голосів, він зі значним відривом перемагав на виборах мера Борисполя.
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