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Бучанська школа №4 переходить на дистанційне навчання

Бучанський НВК СЗОШ І-ІІІ ст.-ЗОШ І-ІІІст. №4 переходить на дистанційне навчання.

До уваги батьків! Від 28 жовтня по 6 листопада 2020 року переходимо на дистанційну форму навчання, у зв'язку з високою захворюваністю педагогічного та учнівського колективу.
Від 9 жовтня по 13 листопада 2020 року - триместрові канікули (на тиждень раніше).
Сподіваємося на розуміння та більш серйозне ставлення батьків до пандемії. Бо саме через безвідповідальне ставлення в окремих сім'ях, ми змушені перервати очне навчання.
Якщо в сім'ї захворіли батьки, то дитина має бути також дома, а не у школі. Будьте відповідальними!

Інформує Алла Литкевич на шкільній сторінці Фейсбук
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ЗОШ №4 #coronavirus
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