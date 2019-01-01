Бучанська школа №4 переходить на дистанційне навчання

До уваги батьків! Від 28 жовтня по 6 листопада 2020 року переходимо на дистанційну форму навчання, у зв'язку з високою захворюваністю педагогічного та учнівського колективу.Від 9 жовтня по 13 листопада 2020 року - триместрові канікули (на тиждень раніше).Сподіваємося на розуміння та більш серйозне ставлення батьків до пандемії. Бо саме через безвідповідальне ставлення в окремих сім'ях, ми змушені перервати очне навчання.Якщо в сім'ї захворіли батьки, то дитина має бути також дома, а не у школі. Будьте відповідальними!