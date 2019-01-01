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Гостомельська ОТГ: Триває підрахунок голосів

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Гостомельська селищна рада інформує про виборчий процес: триває підрахунок голосів і процес буде завершено ввечері 27 жовтня.



Як сказав журналістам голова Гостомельської ТВК Леонід Карпенко, зведених даних стосовно кандидатів у депутати від політичних партій ще немає. Можливо, за його словами, цей процес буде завершено сьогодні ввечері, а ймовірніше завтра.

Сповільнення процесу затримує занесення відомостей до протоколу — повних назв політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати, яких понад 400. Тому заповнення до одного примірника протоколу займає багато часу.






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Гостомельська селищна рада 
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