Гостомельська ОТГ: Триває підрахунок голосів

Гостомельська селищна рада інформує про виборчий процес: триває підрахунок голосів і процес буде завершено ввечері 27 жовтня.

Як сказав журналістам голова Гостомельської ТВК Леонід Карпенко, зведених даних стосовно кандидатів у депутати від політичних партій ще немає. Можливо, за його словами, цей процес буде завершено сьогодні ввечері, а ймовірніше завтра.



Сповільнення процесу затримує занесення відомостей до протоколу — повних назв політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати, яких понад 400. Тому заповнення до одного примірника протоколу займає багато часу.