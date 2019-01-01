» » COVID-19, Бучанська громада: +39 хворих за три доби
  • Сьогодні, 21:39
  • 38
  • 0
+aA | -Aa 

COVID-19, Бучанська громада: +39 хворих за три доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду про нові випадки захворювання.
За вихідні маємо таку статистику: +39 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ, з них 4 дітей.



З початку епідемії по 26 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено 532 людей, які захворіли на коронавірус.
Буча: 483 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівка - 22 випадків;
Раківка - 3 випадки.
Блиставиця - 9 випадків.

Вже одужало 273 людини.
Померло - 5 людей.

Загалом 41 дитина захворіла на коронавірус (25 дітей вже одужало);
5 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);
15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги


Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00

сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org


Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ


0 0

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 #coronavirus Бучанська ОТГ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

COVID-19, Бучанська громада: За останню добу +65 хворих

Буча та регіон
COVID-19, Бучанська громада: +27 хворих за останні три доби

COVID-19, Бучанська громада: +27 хворих за останні три доби

Буча та регіон
COVID-19, Бучанська громада: +31 хворих за останні дві доби

COVID-19, Бучанська громада: +31 хворих за останні дві доби

Буча та регіон
COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

Буча та регіон
COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +16, Буча +13

COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +16, Буча +13

Буча та регіон
COVID-19, Бучанська громада: +14 хворих за останню добу

COVID-19, Бучанська громада: +14 хворих за останню добу

Буча та регіон
49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

49 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
48 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ

48 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ

Буча та регіон
127 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

127 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.