COVID-19, Бучанська громада: +39 хворих за три доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду про нові випадки захворювання.
За вихідні маємо таку статистику: +39 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ, з них 4 дітей.
З початку епідемії по 26 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявлено 532 людей, які захворіли на коронавірус.
Буча: 483 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 5 випадків;
Луб'янка: 6 випадків;
Гаврилівка - 22 випадків;
Раківка - 3 випадки.
Блиставиця - 9 випадків.
Вже одужало 273 людини.
Померло - 5 людей.
Загалом 41 дитина захворіла на коронавірус (25 дітей вже одужало);
5 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);
15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.
Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00
сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org