COVID-19, Бучанська громада: +39 хворих за три доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує громаду про нові випадки захворювання.

За вихідні маємо таку статистику: +39 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ, з них 4 дітей.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ

З початку епідемії по 26 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ нашим центром було виявленолюдей, які захворіли на коронавірус.Буча: 483 підтверджених випадків;Тарасівщина: 5 випадків;Луб'янка: 6 випадків;Гаврилівка - 22 випадків;Раківка - 3 випадки.Блиставиця - 9 випадків.Вже одужало 273 людини.Померло - 5 людей.Загалом 41 дитина захворіла на коронавірус (25 дітей вже одужало);5 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (3 вже одужали);15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації: