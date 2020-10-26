» » Тимчасово в Бучі та Гостомелі сміття будуть вивозити в нічний час
  • Сьогодні, 12:52
  • 147
  • 0
+aA | -Aa 

Тимчасово в Бучі та Гостомелі сміття будуть вивозити в нічний час

Крамар ЕКО інформує громаду:

Повідомляємо, що в зв'язку з реконструкцією автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин(Варшавка), за для вчасного обслуговування в сфері поводження з відходами, ми змушені тимчасово перейти на вивіз відходів з контейнерних майданчиків від багатоповерхових будинків в нічний час з 26.10.2020 року.
Вивіз відходів від приватних домоволодінь буде здійснюватися в денний час згідно графіку.



Перепрошуємо за тимчасові незручності.

Адміністрація ТОВ "Крамар ЕКО"
тел. 095 867-87-57
тел. 093 867-87-57



0 0

Крамар ЕКО 
 КрамарЕКО вивіз сміття Бучанська ОТГ Гостомельська ОТГ
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Буча: В районі Мельники сміттєвий майданчик замінять на новий

Буча: В районі Мельники сміттєвий майданчик замінять на новий

Буча та регіон
Буча: Тарифи на вивіз твердих побутових відходів

Буча: Тарифи на вивіз твердих побутових відходів

Буча та регіон
Графік вивозу твердих побутових відходів у Бучі

Графік вивозу твердих побутових відходів у Бучі

Буча та регіон
«Крамар ЕКО» відкриє у місті Буча офіс

«Крамар ЕКО» відкриє у місті Буча офіс

Буча та регіон
Кабмін: Хто вивозитиме побутові відходи в містах і селах з 1 травня

Кабмін: Хто вивозитиме побутові відходи в містах і селах з 1 травня

законодавтство
Буча: Про вивіз сміття від "Крамар Еко"

Буча: Про вивіз сміття від "Крамар Еко"

Бучанські новини
Тариф на послуги з вивезення і утилізацію твердих побутових відходів в м. Буча

Тариф на послуги з вивезення і утилізацію твердих побутових відходів в м. Буча

Буча та регіон
Жителів Гаврилівки та Тарасівщини запрошуються заключити договора на вивіз сміття

Жителів Гаврилівки та Тарасівщини запрошуються заключити договора на вивіз сміття

Буча та регіон
Про вивіз твердих побутових відходів у місті

Про вивіз твердих побутових відходів у місті

Буча та регіон
Буча : Зростуть тарифи на вивіз ТПВ

Буча : Зростуть тарифи на вивіз ТПВ

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.