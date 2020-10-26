Тимчасово в Бучі та Гостомелі сміття будуть вивозити в нічний час

Крамар ЕКО інформує громаду:
Повідомляємо, що в зв'язку з реконструкцією автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин(Варшавка), за для вчасного обслуговування в сфері поводження з відходами, ми змушені тимчасово перейти на вивіз відходів з контейнерних майданчиків від багатоповерхових будинків в нічний час з 26.10.2020 року.
Повідомляємо, що в зв'язку з реконструкцією автомобільної дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин(Варшавка), за для вчасного обслуговування в сфері поводження з відходами, ми змушені тимчасово перейти на вивіз відходів з контейнерних майданчиків від багатоповерхових будинків в нічний час з 26.10.2020 року.
Вивіз відходів від приватних домоволодінь буде здійснюватися в денний час згідно графіку.
Перепрошуємо за тимчасові незручності.
Адміністрація ТОВ "Крамар ЕКО"
тел. 095 867-87-57
тел. 093 867-87-57
Адміністрація ТОВ "Крамар ЕКО"
тел. 095 867-87-57
тел. 093 867-87-57