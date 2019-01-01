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У Бучі місцями планове відключення електроенергії (27.10. - 16.11.)

У зв'язку з плановими роботами Ірпінським РППАТ Київобленерго можливе відключення електроенергії з 8.00 до 19.00, за адресами в Бучі.


27 жовтня


вул. Маліновського, Тургенєва
(технічне обслуговування)

27 жовтня


вул. Києво-Мироцька, Качинського, Вишнева
(технічне обслуговування)

29 жовтня


вул. Яблунська, Будівельна, Зеньковецька, переулок Яблунський
(технічне обслуговування)

4 листопада


вул. Яблунська, Будівельна, Зеньковецька, переулок Яблунський
(чистка траси)

13 листопада


вул. Котляревського
(чистка траси)

16 листопада


вул. Григорія Вірьовки, вул. Коновальця
(чистка траси)
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ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 
 Київоблгаз відключення світла Буча
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