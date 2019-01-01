У Бучі місцями планове відключення електроенергії (27.10. - 16.11.)

У зв'язку з плановими роботами Ірпінським РППАТ Київобленерго можливе відключення електроенергії з 8.00 до 19.00, за адресами в Бучі.
27 жовтня
вул. Маліновського, Тургенєва
(технічне обслуговування)
27 жовтня
вул. Києво-Мироцька, Качинського, Вишнева
(технічне обслуговування)
29 жовтня
вул. Яблунська, Будівельна, Зеньковецька, переулок Яблунський
(технічне обслуговування)
4 листопада
вул. Яблунська, Будівельна, Зеньковецька, переулок Яблунський
(чистка траси)
13 листопада
вул. Котляревського
(чистка траси)
16 листопада
вул. Григорія Вірьовки, вул. Коновальця
(чистка траси)