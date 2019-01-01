Школи з «червоних» зон Київщини після канікул переведуть на дистанційку

У школах Київщини тривають осінні канікули. Усього в області 703 закладів середньої освіти. Чи повернуться діти на навчання після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Натомість уже відомо, що школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

Наразі 14 дитсадків в області наразі закрили на карантин. Вони розташовуються у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади) Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири заклади), Тетіївському та Таращанському районах. Рішення про тимчасове припинення їх роботи прийняли члени територіальних комісій з питань ТЕБ і НС через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей чи працівників цих закладів.Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.