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Школи з «червоних» зон Київщини після канікул переведуть на дистанційку

У школах Київщини тривають осінні канікули. Усього в області 703 закладів середньої освіти. Чи повернуться діти на навчання після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. Натомість уже відомо, що школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.


Заклади дошкільної освіти продовжують працювати. Усього в регіоні таких 780. Їх відвідує понад 54 тис. дітей.

Наразі 14 дитсадків в області наразі закрили на карантин. Вони розташовуються у Миронівській ОТГ, Баришівській ОТГ, Фурсівській ОТГ (два заклади) Узинській ОТГ, а також Згурівському, Сквирському (два заклади), Яготинському (чотири заклади), Тетіївському та Таращанському районах. Рішення про тимчасове припинення їх роботи прийняли члени територіальних комісій з питань ТЕБ і НС через виявлення випадків захворювання на коронавірус серед дітей чи працівників цих закладів.

Особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.
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Повідомляє пресслужба КОДА 
 #coronavirus освіта
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