У Бучі горіло приватне авто

Вогнеборці ліквідували загорання приватного автомобіля. 26 жовтня о 05:13 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння приватного автомобіля за адресою: м. Буча, вул. Заводська, 2В.

На виклик терміново було направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.Прибувши, рятувальники встановили, що горить приватний автомобіль по всій площі.Пожежу було локалізовано о 05:26 та ліквідовано о 05:37.На місці події працювало 6 чоловік особового складу.Причина пожежі – встановлюється.