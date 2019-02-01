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У Бучі горіло приватне авто

Вогнеборці ліквідували загорання приватного автомобіля. 26 жовтня о 05:13 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загоряння приватного автомобіля за адресою: м. Буча, вул. Заводська, 2В.



На виклик терміново було направлено черговий караул 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.
Прибувши, рятувальники встановили, що горить приватний автомобіль по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 05:26 та ліквідовано о 05:37.

На місці події працювало 6 чоловік особового складу.
Причина пожежі – встановлюється.


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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Буча пожежа відеосюжет
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