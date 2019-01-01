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Ірпіньводоканал припиняє прийом абонентів по вул Соборна 1-А

Шановні споживачі! Через несприятливу епідеміологічну ситуацію у нашому регіоні з 26 жовтня КП "Ірпіньводоканал" по вул. Соборна 1-А в м. Ірпінь, припиняє особистий прийом абонентів!

Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами (04597) 62-833, (067) 219-84-80 присутній Viber для повідомлень, електронною поштою
[email protected]

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Адміністрація КП "Ірпіньводоканал" 
 Ірпінь Ірпіньводоканал Бучанський район
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