Ірпіньводоканал припиняє прийом абонентів по вул Соборна 1-А

Шановні споживачі! Через несприятливу епідеміологічну ситуацію у нашому регіоні з 26 жовтня КП "Ірпіньводоканал" по вул. Соборна 1-А в м. Ірпінь, припиняє особистий прийом абонентів!
Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами (04597) 62-833, (067) 219-84-80 присутній Viber для повідомлень, електронною поштою
[email protected]
Аварійні бригади продовжують працювати у штатному режимі
Бережіть своє здоров’я та здоров’я ваших близьких! Уникайте скупчень людей та користуйтесь дистанційними сервісами.
Більшість питань, що стосується роботи нашого підприємства, ви можете вирішити з дому, звернувшись до нас за телефонами (04597) 62-833, (067) 219-84-80 присутній Viber для повідомлень, електронною поштою
[email protected]
Аварійні бригади продовжують працювати у штатному режимі
Бережіть своє здоров’я та здоров’я ваших близьких! Уникайте скупчень людей та користуйтесь дистанційними сервісами.