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ЦВК оприлюднило явку виборців на 13 годину: Київська область 15,6%

Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine

Явка виборців на місцевих виборах 2020 станом на 13:00.


Дані орієнтовні.
Вінницька область – 17,2 %
Волинська область – 17,0 %
Донецька область – 22,1 %
Житомирська область – 18,3 %
Закарпатська область – 15,3 %
Івано-Франківська область – 14 %
Кіровоградська область – 18,6 %
Миколаївська область – 15,5 %
Полтавська область – 16,6 %
Сумська область – 15,7 %
Тернопільська область – 17,0 %
Харківська область – 15,5 %
Черкаська область – 17 %
Чернівецька область – 14 %
Чернігівська область – 20,1 %
Луганська область – 18 %
Одеська область (без м. Одеса) – 26 %
Тернопільська область – 17 %
Херсонська область – 16,7 %
Київська область – 15,6 %
м. Київ – 16,2 %
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