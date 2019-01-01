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Вибори 2020: Як голосувати тим хто на самоізоляції

Виборцям, які на самоізоляції та які хочуть голосувати за місцем перебування, до 20:00 години 23 жовтня подати ДВК заяву з такою довідкою:
- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма первинної облікової документації № 027/о)
- або Витяг з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Інструкція для членів ВК щодо здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.


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#coronavirus вибори законодавство
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