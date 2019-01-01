Нові правила харчування у школах: Без сосисок і з врахуванням особливостей дітей

Постановою забороняється годувати дітей і продавати їм:

- технологічно оброблені м'ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо);

- солодкі газовані напої;

- енергетичні напої та будь-які інші напої із вмістом доданих цукрів.

Буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.Передбачено обмеження добової кількості солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.Керівники дитсадків та шкіл зможуть обирати для себе найзручнішу модель харчування дітей, тобто впровадити кейтеринг — здати в оренду харчоблок, аби компанія, з якою підпишуть угоду, займалась організацією харчування.