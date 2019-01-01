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Нові правила харчування у школах: Без сосисок і з врахуванням особливостей дітей

Для впровадження вказаних правил цю постанову ще має ухвалити уряд.

МОЗ представило проект постанови уряду з новими правилами харчування у школах — зокрема не буде сосисок і газованих напоїв, також врахують й інтереси дітей з особливими потребами.
Буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.


Постановою забороняється годувати дітей і продавати їм:
- технологічно оброблені м'ясні та рибні страви (ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо);
- солодкі газовані напої;
- енергетичні напої та будь-які інші напої із вмістом доданих цукрів.


Передбачено обмеження добової кількості солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.

Керівники дитсадків та шкіл зможуть обирати для себе найзручнішу модель харчування дітей, тобто впровадити кейтеринг — здати в оренду харчоблок, аби компанія, з якою підпишуть угоду, займалась організацією харчування.
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пресслужба МОЗ, moz.gov.ua 
 школи міста Буча Реформа законодавство
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