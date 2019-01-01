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  • Учора, 23:15
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Київ: Новий автобусний маршрут через Подільський і Святошинський райони

Від 20 жовтня запрацював експериментальний автобусний маршрут, який з'єднав Подільський і Святошинський райони.


Запустили експериментальний автобусний маршрут, який з’єднав Подільський і Святошинський райони 🚌

Експеримент триватиме до 20 листопада.

«Наразі відсутнє пряме транспортирне сполучення з житлового масиву Виноградар до станції метро «Академмістечко». Тому був випущений цей експериментальний маршрут. Він курсуватиме від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко» з інтервалами в час пік – 12 хвилин та в міжпік – 15 хвилин. Якщо маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів, його залишимо працювати у постійному режимі»,- повідомив Валентин Осипов.


Автобус № 102-А рухатиметься за схемою: просп. Свободи – (від. вул. Світлицького) – просп. Василя Порика – просп. Правди – вул. Газопровідна – вул. Стеценка – вул. Берковецька – просп. Академіка Палладіна – ст. м. «Академмістечко».



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Департамент транспортної інфраструктури КМДА 
 Київ транспорт
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