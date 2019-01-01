Київ: Новий автобусний маршрут через Подільський і Святошинський райони

Від 20 жовтня запрацював експериментальний автобусний маршрут, який з'єднав Подільський і Святошинський райони.
Запустили експериментальний автобусний маршрут, який з’єднав Подільський і Святошинський райони 🚌
Експеримент триватиме до 20 листопада.
«Наразі відсутнє пряме транспортирне сполучення з житлового масиву Виноградар до станції метро «Академмістечко». Тому був випущений цей експериментальний маршрут. Він курсуватиме від просп. Свободи до станції метро «Академмістечко» з інтервалами в час пік – 12 хвилин та в міжпік – 15 хвилин. Якщо маршрут користуватиметься попитом серед пасажирів, його залишимо працювати у постійному режимі»,- повідомив Валентин Осипов.