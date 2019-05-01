COVID-19, Бучанська громада: +27 хворих за останні три доби

Про нові випадки на коронавірус інформує Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги.
В період 14 - 16 жовтня маємо +27 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ, з них 3 дитини.
Cтаном на 16 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії - 387 людей.
- Буча: 360 підтверджених випадків;
- Тарасівщина: 5 випадків;
- Луб'янка: 5 випадків;
- Гаврилівка: 11 випадків;
- Раківка: 3 випадки.
- Блиставиця: 3 випадки.
Вже одужала 241 людина.
Померло - 5 людей.
Загалом 28 дітей захворіло на коронавірус (19 дітей вже одужало);
2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (вже одужали);
15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.
Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00
сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org