COVID-19, Бучанська громада: +27 хворих за останні три доби

Про нові випадки на коронавірус інформує Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги.

В період 14 - 16 жовтня маємо +27 нових випадків на коронавірус по Бучанській ОТГ, з них 3 дитини.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ

Cтаном на 16 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії -людей.- Буча: 360 підтверджених випадків;- Тарасівщина: 5 випадків;- Луб'янка: 5 випадків;- Гаврилівка: 11 випадків;- Раківка: 3 випадки.- Блиставиця: 3 випадки.Вже одужала 241 людина.Померло - 5 людей.Загалом 28 дітей захворіло на коронавірус (19 дітей вже одужало);2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (вже одужали);15 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації: