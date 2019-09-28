17-18 жовтня у Бучі відбудеться фінал Кубку України з мотокросу 2020

Кращі спортсмени України будуть змагатися за першість на мототрасі Спортивно-технічного клубу "Сона".

Розклад змагань:

17 жовтня

09:00 - Вільні тренування

10:55 - Відпрацювання старту

12:55 Заїзди



18 жовтня

09:20 - Вільні тренування

10:55 - Відпрацювання старту

12:30 - Офіційне відкриття змагань

18:15 - Урочисте нагородження призерів

Приходьте щоб повболівати та провести неймовірно цікавий та насичений яскравими емоціями день. Територія спортивного клубу дозволяє зручно розміститися великій кількості глядачів дотримуючись соціальної дистанції та карантинних вимог.Чекаємо на Вас!