» » 17-18 жовтня у Бучі відбудеться фінал Кубку України з мотокросу 2020
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17-18 жовтня у Бучі відбудеться фінал Кубку України з мотокросу 2020

Кращі спортсмени України будуть змагатися за першість на мототрасі Спортивно-технічного клубу "Сона".


Приходьте щоб повболівати та провести неймовірно цікавий та насичений яскравими емоціями день. Територія спортивного клубу дозволяє зручно розміститися великій кількості глядачів дотримуючись соціальної дистанції та карантинних вимог.

Розклад змагань:
17 жовтня
09:00 - Вільні тренування
10:55 - Відпрацювання старту
12:55 Заїзди

18 жовтня
09:20 - Вільні тренування
10:55 - Відпрацювання старту
12:30 - Офіційне відкриття змагань
18:15 - Урочисте нагородження призерів


Чекаємо на Вас!





Інформує Мототраса СТК "Сона"
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мотокрос афіша Буча СТК СОНА Пащинський
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