Нові обмеження для регіонів Червоної зони карантину - дозволено...

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину. У всіх з них дозволяється робота громадського транспорту.
Про це повідомляється в постанові на сайті Кабінету міністрів.
В документі йдеться про винятки для кожного окремого регіону щодо обмежень, встановлених для "червоної зони" в пункті 15 постанови №641 від 22 липня.
Від 19 жовтня у "червоній" зоні", дозволено
- продовжити роботу громадського транспорту;
- дозволена робота торгово-розважальних центрів і різних магазинів (не тільки з товарами першої необхідності, медикаментами та добривами);
- в населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;
- в Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота закладів освіти (шкіл, коледжів, Вузів).
- вІвано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.
- у Київській області дозволена робота інших розважальних закладів.
Дозволена робота тих закладів і установ, які спочатку передбачені постановою Кабміну від 22 липня - банків, страхових агентств, медичних і ветеринарних установ, заправок, станцій техобслуговування автомобілів, комп'ютерних сервісів, ремонту побутової техніки та поштових відділень, а також робота громадського харчування на винос і доставку.