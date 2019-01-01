Київ, 14 жовтня: Зміни в роботі маршрутів громадського транспорту

14 жовтня буде внесено зміни в роботу маршрутів громадського транспорту у зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині міста



У ніч із 13 на 14 жовтня наземний громадський транспорт працюватиме на 1 годину довше.

Проводитиметься футбольний матч Ліги націй УЄФА між національними збірними командами України та Іспанії.

Буде подовжено роботу маршрутів:

– тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 31;

– трамвайних – №№ 1, 8, 28;

– автобусних в режимі маршрутного таксі - №№ 155, 220, 228, 500, 502, 516, 576.

Орієнтовно із 9:00 до 14:00 відбудеться велопробіг, присвячений Дню захисника України, за маршрутом якого буде обмежено рух транспорту:

🚴‍♂️площа Михайлівська – вулиця Михайлівська – вулиця Хрещатик – площа Європейська – вулиця Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – площа Слави – вулиця Лаврська.

Орієнтовно із 14:00 до 18:00 запланована піша хода з нагоди Дня захисника України, 78-ї річниці створення УПA та Дня козацтва:

👥Парк Шевченка (вулиця Володимирська) – бульвар Шевченка – вулиця Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні – вулиця Інститутська – вулиця Банкова, 11.

У Патрульній поліції закликають водіїв планувати поїздки містом з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.

🚌 автобусів №№ 24, 62, 114, 118;🚎 тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.🚎тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;🚌автобусів №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської за діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького –вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;🚌автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського;🚌автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.