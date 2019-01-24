Буча, 22 жовтня: Порядок денний 86 сесії БМР

Порядок денний пленарного засідання 86 сесії VII скликання 22 жовтня 2020 року
У розкладі можливі зміни
|1
|Про стан готовністі підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Бучанської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осіньо-зимовий період 2020-2021 років.
|2
|Про оздоровлення та відпочинок дітей Бучанської міської об’єднаної територіальної громади 2020 році.
|3
|Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
|4
|Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
|5
|Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
|6
|Про безоплатну передачу необоротних активів активів з балансу Бучанської міської ради на баланс КП «Бучанське УЖКГ»
|7
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс відділу освіти Бучанської міської ради
|8
|Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:
|8.1 Про розгляд звернення ФОП Забарило Г.В. , вул. Горького, площа 55 кв.м.
|8.2 Про розгляд звернення Мацейка В.В., пров. Залізничний, 9, площа 1196 кв. м.
|8.3 Про розгляд звернення Мартинюка С.І., Рикова О.В., Сердунь В., вул. Островського,18-б, площа 40 кв.м.
|9
|Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» №2895-53-VII від 24.01.2019р.
|10
|Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:
|10.1 Про прийняття до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади меблів для виконання функцій у сфері соціального захисту населення
|10.2 Про передачу з балансу Бучанської міської ради на баланс Головного Сервісного Центру МВС України принтера Toppan CP500
|10.3 Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу)
|10.4 Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча (актова зала Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №4»)
| 10.5 Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташовані за адресою: вул. Яблунська,
144-В, м. Буча
|10.6 Про продовження договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 3, м. Буча (спортивна зала Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №3»)
|10.7 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем ТОВ «Добротвір» або укладений з новим орендарем
|11
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії.
|12
|Про розгляд звернення ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію
|13
|Про добровільну відмову від прав землекористувача на земельну ділянку
|14
|Про затвердження Статуту комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради у новій редакції
|15
|Про затвердження Програми озеленення та благоустрою Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки , в новій редакції
|16
|Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу молоді та спорту Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»
|17
|Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр)
|18
|Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський центр позашкільної роботи)
|19
|Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.
|20
|Про внесення змін та доповнень до рішення Бучанської міської ради № 5004 - 80 –VII «Про затвердження Правил благоустрою території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади» від 25.06.2020
24
|Про затвердження переліку документів для взяття на соціальний-квартирний облік Бучанської міської ради
25
|Про розробку матеріалів детального плану території водних обьєктів орієнтовною площею 57,0 га, для рибогосподарських потреб, облаштування зон відпочинку на території Луб’янського старостинського округу та подальшої передачі в комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
|26
|Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій
|27
|Депутатські запити
|28
|Різне