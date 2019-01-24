Буча, 22 жовтня: Порядок денний 86 сесії БМР

1 Про стан готовністі підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення Бучанської міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осіньо-зимовий період 2020-2021 років.

2 Про оздоровлення та відпочинок дітей Бучанської міської об’єднаної територіальної громади 2020 році.

3 Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року

4 Про затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року

5 Про внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

6 Про безоплатну передачу необоротних активів активів з балансу Бучанської міської ради на баланс КП «Бучанське УЖКГ»

7 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу Бучанської міської ради на баланс відділу освіти Бучанської міської ради

8 Про розгляд звернень щодо внесення змін до договорів оренди земельних ділянок:

8.1 Про розгляд звернення ФОП Забарило Г.В. , вул. Горького, площа 55 кв.м.

8.2 Про розгляд звернення Мацейка В.В., пров. Залізничний, 9, площа 1196 кв. м.

8.3 Про розгляд звернення Мартинюка С.І., Рикова О.В., Сердунь В., вул. Островського,18-б, площа 40 кв.м.

9 Про внесення змін до рішення Бучанської міської ради «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021р.р.» №2895-53-VII від 24.01.2019р.

10 Про управління майном, яке належать до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади:

10.1 Про прийняття до комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади меблів для виконання функцій у сфері соціального захисту населення

10.2 Про передачу з балансу Бучанської міської ради на баланс Головного Сервісного Центру МВС України принтера Toppan CP500

10.3 Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду без проведення аукціону (Перелік другого типу)

10.4 Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Енергетиків, 2, м. Буча (актова зала Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №4»)

10.5 Про оголошення аукціону на передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташовані за адресою: вул. Яблунська,

144-В, м. Буча

10.6 Про продовження договору оренди нежитлового приміщення комунальної власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади, що розташоване за адресою: вул. Вокзальна, 3, м. Буча (спортивна зала Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. №3»)

10.7 Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем ТОВ «Добротвір» або укладений з новим орендарем

11 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу освіти Бучанської міської ради на баланс Бучанської Української гімназії.

12 Про розгляд звернення ТОВ «КОМФОРТ БІЛДІНГ ГРУПП» щодо надання дозволу на укладання договору суперфіцію

13 Про добровільну відмову від прав землекористувача на земельну ділянку

14 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради у новій редакції

15 Про затвердження Програми озеленення та благоустрою Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки , в новій редакції

16 Про безоплатну передачу необоротних активів з балансу відділу молоді та спорту Бучанської міської ради на баланс КП «Бучазеленбуд»

17 Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр)

18 Про передачу необоротних активів в безоплатне користування з балансу відділу молоді та спорту на баланс відділу освіти (Бучанський центр позашкільної роботи)

19 Про затвердження Цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки.

20 Про внесення змін та доповнень до рішення Бучанської міської ради № 5004 - 80 –VII «Про затвердження Правил благоустрою території Бучанської міської об’єднаної територіальної громади» від 25.06.2020



24 Про затвердження переліку документів для взяття на соціальний-квартирний облік Бучанської міської ради



25 Про розробку матеріалів детального плану території водних обьєктів орієнтовною площею 57,0 га, для рибогосподарських потреб, облаштування зон відпочинку на території Луб’янського старостинського округу та подальшої передачі в комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади

26 Про вирішення питань регулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій

27 Депутатські запити