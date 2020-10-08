Вибори 2020: - "ФорсМажор": Нуль не ставимо?

Враховуючи персоніфіковане голосування виборців за пропорційною виборчою системою, важливим є формат зазначення порядкового номера кандидата в бюлетені та способу його використання виборцями під час підтримки конкретного висуванця організації партії. У своєму рішенні №295 від 24.09.2020 ЦВК вирішила, що у бюлетенях на виборах, які проводяться за пропорційною системою, кандидати від організацій партій у територіальному списку зазначаються у форматі 1 – 12 (без зазначення цифри “0” перед номерами від 1 до 9 включно).

Голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська розповіла та показала правильні варіанти заповнення виборчого бюлетеня: як правильно заповнювати бюлетень, як проголосувати за партію, як саме писати цифри для голосування за кандидата та навіщо взагалі окрім партії голосувати за кандидата.Варто зазначити, що раніше ОПОРА вже інформувала про те, що затверджена Центральною виборчою комісією 24 вересня форма бюлетенів із відсутньою цифрою "0" біля прізвищ кандидатів у бюлетені може дещо заплутувати виборців, адже попередні просвітницькі матеріали на основі Виборчого кодексу, зокрема й матеріали самої ЦВК, відзначали необхідність проставлення цифри "0" перед номерами від 1 до 9.До повноважень ЦВК на місцевих виборах належить затвердження форми і кольору виборчих бюлетенів. Незважаючи на формальний характер відповідного повноваження, ухвалене ЦВК рішення є неоднозначним в аспекті формату зазначення порядкових номерів кандидатів у територіальних виборчих округах на виборах депутатів місцевих рад, які проводяться за пропорційною виборчою системою. Відповідно до Виборчого кодексу в кожному територіальному окрузі на виборах депутатів обласних, районних рад, місцевих рад у громадах із кількістю виборців від 10 тис. місцева організація партії може висунути від 5 до 12 кандидатів. При цьому виборці, крім усього виборчого списку організації партії, можуть підтримати її окремого висуванця.Таке рішення суперечить попередньому інформуванню виборців про спосіб голосування, включаючи просвітницьку кампанію самої ЦВК, яка передбачала зазначення порядкових номерів кандидатів із використанням цифри “нуль” (0) перед цифрами від 1 до 9. Необхідно звернути увагу, що квадрат для проставлення порядкових кандидатів передбачає дві комірки. На думку ОПОРИ, рішення ЦВК сприятиме можливості фальсифікації персоніфікованого голосування виборців шляхом незаконного проставлення зайвої цифри у виборчому бюлетені та дезорієнтує виборців щодо правильного способу голосування. На жаль, під час проведення засідання з відповідного питання члени ЦВК публічно не обговорювали аргументи на користь ухваленого рішення.Джерело: www.oporaua.org >>