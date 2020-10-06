COVID-19, Бучанська громада: +31 хворих за останні дві доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
за останню добу +19 нових випадків на коронавірус в Бучанській ОТГ.
Cтаном на 6 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії, складає ♦️335♦️ людей.
- Буча: 311 підтверджених випадків;
- Тарасівщина: 5 випадків;
- Луб'янка: 5 випадків;
- Гаврилівка: 10 випадків;
- Раківка: 2 випадки.
- Блиставиця: 2 випадки.
- Буча: 311 підтверджених випадків;
- Тарасівщина: 5 випадків;
- Луб'янка: 5 випадків;
- Гаврилівка: 10 випадків;
- Раківка: 2 випадки.
- Блиставиця: 2 випадки.
Вже одужало 193 людини.
Померло - 5 людей.
Загалом 22 дитини захворіла на коронавірус (19 дітей вже одужало);
2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (вже одужали);
11 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.
Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00
сайт Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги www.medbucha.org