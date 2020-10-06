COVID-19, Бучанська громада: +31 хворих за останні дві доби

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

за останню добу +19 нових випадків на коронавірус в Бучанській ОТГ.

Cтаном на 6 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії, складає ♦️335♦️ людей.

- Буча: 311 підтверджених випадків;

- Тарасівщина: 5 випадків;

- Луб'янка: 5 випадків;

- Гаврилівка: 10 випадків;

- Раківка: 2 випадки.

- Блиставиця: 2 випадки.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ

Вже одужало 193 людини.Померло - 5 людей.Загалом 22 дитини захворіла на коронавірус (19 дітей вже одужало);2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (вже одужали);11 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома.Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації: