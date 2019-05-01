COVID-19, Бучанська громада: +14 хворих за останню добу

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:
за останню добу +14 нових випадків на коронавірус в Бучанській ОТГ.
Cтаном на 2 жовтня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії, складає 304 людини.
- Буча маємо 281 підтверджених випадків;
- Тарасівщині - 5 випадків;
- Луб'янці - 5 випадків;
- Гаврилівці - 10 випадків;
- Раківці - 2 випадки.
- Блиставиці - 1 випадок.
Вже одужало 183 людини.
Померло - 5 людей.
Загалом 20 дітей захворіло на коронавірус (18 дітей вже одужало);
2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (вже одужали);
8 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома (легкий перебіг захворювання).
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Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги
Для всіх амбулаторій Бучі, Гаврилівки, Блиставиці та Луб’янки за єдиними номерами телефонів можливо записатися до вашого лікаря та отримання інформації:
+380676121223
+380504800121
Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00
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