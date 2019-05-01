COVID-19, Бучанська громада: +14 хворих за останню добу

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

за останню добу +14 нових випадків на коронавірус в Бучанській ОТГ.

Call-центр Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги

Call центр працює пнд-пт з 8:00 до 19:00, сб з 9:00 до 14:00

Адреси та графік роботи амбулаторій Бучанської ОТГ