COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

- Бучі маємо 269 підтверджених випадків;

- Тарасівщині - 5 випадків;

- Луб'янці - 5 випадків;

- Гаврилівці - 9 випадків;

- Раківці - 2 випадки.



Телефони бучанських лікарів та амбулаторій Бучі Читайте також:

Cтаном на 30 вересня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії, складає ♦️290♦️ людей.20 дітей захворіло на коронавірус (18 дітей вже одужало);2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (одужали);8 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома (легкий перебіг захворювання).