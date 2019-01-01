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  • Учора, 17:31
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COVID-19: +31 хворий за останні три доби в Бучі

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує:

За останні три доби в Бучі зареєстровано 31 випадок коронавірусу


За останню добу +16 нових випадків коронавірусу по Бучі.

Cтаном на 30 вересня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість захворівших на коронавірус з початку епідемії, складає ♦️290♦️ людей.

- Бучі маємо 269 підтверджених випадків;
- Тарасівщині - 5 випадків;
- Луб'янці - 5 випадків;
- Гаврилівці - 9 випадків;
- Раківці - 2 випадки.


Вже одужало 177 людей.
Померло - 5 людей.

Загалом 20 дітей захворіло на коронавірус (18 дітей вже одужало);
2 медичних працівників по нашому закладу захворіли на коронавірус (одужали);
8 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома (легкий перебіг захворювання).

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