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6 жовтня, Буча: День донора

Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради 6 жовтня проводить "День донора" за адресою: м. Буча, вул. Польова, 21/10.
Забір крові з 9-00 год. до 12-00 год.

За повну фізіологічну здану норму крові (450мл.) сплачується 141 грн..

Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні: день здачі крові та інший день за бажанням донора.

Запрошуються всі бажаючі віком від 18 до 60 років. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачею крові сніданок (чай з печивом).
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КНП «БКДЦ» БМР 
 ДЕНЬ ДОНОРА Буча
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