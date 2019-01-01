6 жовтня, Буча: День донора

Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради 6 жовтня проводить "День донора" за адресою: м. Буча, вул. Польова, 21/10.
Забір крові з 9-00 год. до 12-00 год.
За повну фізіологічну здану норму крові (450мл.) сплачується 141 грн..
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні: день здачі крові та інший день за бажанням донора.
Запрошуються всі бажаючі віком від 18 до 60 років. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачею крові сніданок (чай з печивом).
Забір крові з 9-00 год. до 12-00 год.
За повну фізіологічну здану норму крові (450мл.) сплачується 141 грн..
Надається довідка про звільнення від навчання та роботи на два календарні дні: день здачі крові та інший день за бажанням донора.
Запрошуються всі бажаючі віком від 18 до 60 років. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Перед здачею крові сніданок (чай з печивом).