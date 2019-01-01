Бучанський ПЛАСТ: 1-4 жовтня відбудеться молодіжний табір 'Повстанська Ватра'

Повстанська Ватра — молодіжний табір-джемборі, що збирає однодумців — ініціативну та громадсько-активну молодь з усієї України, яка готова вчитися та творити майбутнє своєї держави. Табір проходитиме 1-4 жовтня в м.Буча (Бучанський район, Київська область).

Джемборі — спосіб познайомитися із членами інших націоналістичних та патріотичних організацій, обговорити актуальні питання щодо здійснення національно-патріотичного виховання, поділитися знаннями та досвідом. Учасники табору — молодь з усієї України: від Львова до Луганська. Програма насичена, однак забезпечує можливість відпочити морально та надихнутися на нові звершення.

Лектори на таборі — провідні фахівці.Серед запрошених гостей на “Повстанській ватрі” 2020 — український науковець-історик Володимир В’ятрович, ексміністр освіти і науки Сергій Квіт, засновник мистецької агенції «Наш Формат» Владислав Кириченко, голова Проводу громадської організації «Вільні люди» Андрій Левус, ексзаступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, заступник керівника Департаменту військового капеланства Андрій Зелінський та музикант та художник Юрій Журавель, український кінорежисер Володимир Тихий та інші. На гутірках говоритимемо про український націоналізм, освіту в Україні, реванш проросійських сил, трансформації в системі охорони здоров’я, зміни в гуманітарній сфері.— це не форум і не фестиваль, це унікальний захід зі своєю багатою історією та організаційною структурою. Крім інтелектуальної насиченості програми, її особливістю є також і спортивне наповнення. Цьогоріч програма буде настільки різноманітною, що навіть під час вранішньої руханки в учасників буде вибір з-поміж кількох видів спорту. Проте будуть також й обов'язкові для всіх елементи програми.Табір організований громадською організацією “Молодіжний Націоналістичний Конгрес” за підтримки Міністерства молоді та спорту України.