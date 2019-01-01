» » Вранці 17 вересня знеструмлені населені пункти: Бородянка, Діброва, Луб'янка, Мар'янівка, Мигалки, Пісківка та Раска.
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Вранці 17 вересня знеструмлені населені пункти: Бородянка, Діброва, Луб'янка, Мар'янівка, Мигалки, Пісківка та Раска.

17 вересня о 8.55 сталось аварійне знеструмлення підстанції ТЕРЕТРІВ, яка належить Південно-Західній залізниці.
Знеструмлені повністю та частково: Бородянка, Діброва, Луб'янка, Мар'янівка, Мигалки, Пісківка та Раска.
Причина: пошкодження прохідного ізолятора на 110 кВ.
Це 3 тисячі наших клієнтів.
Інформацію про відновлення електропостачання наразі уточнюємо у власника підстанції.
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ДТЕК Київські регіональні електромережі 
 поліція
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