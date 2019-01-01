Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП

9 вересня о 8:50 на пункт зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь від чергового диспетчера ОКЦ ГУ надійшло повідомлення про ДТП за участю вантажного автомобіля «Renault» та мікроавтобуса «OPEL VIVARO», за адресою: на перехресті вул. Яблунська та автошляху Т1001 між смт. Ворзель та м. Буча.

На місце події виїхало: 1 відділення 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі на базі Ford Ranger та 1 відділення 52 державної пожежно-рятувального посту сел. Ворзель.Прибувши на місце події стало відомо, що водія (чоловік 1973 р.н.) та неповнолітнього пасажира (син 2007 р.н.) з автомобіля «OPEL VIVARO» деблоковано до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів та забрано з місця ДТП каретою швидкої допомоги, водію вантажного автомобіля (чоловіку 1984 р.н.) надавалась перша медична допомога в кареті швидкої.Для попередження загорання рятувальниками проведено відключення електропостачання мікроавтобуса «OPEL VIVARO» та роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття. Всіх потерпілих з травмами різної тяжкості госпіталізовано в травматологічне відділення ІЦМЛ м. Буча.