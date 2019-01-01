» » Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП
  • Учора, 16:32
  • 165
  • 0
+aA | -Aa 

Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП

9 вересня о 8:50 на пункт зв’язку 36-державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь від чергового диспетчера ОКЦ ГУ надійшло повідомлення про ДТП за участю вантажного автомобіля «Renault» та мікроавтобуса «OPEL VIVARO», за адресою: на перехресті вул. Яблунська та автошляху Т1001 між смт. Ворзель та м. Буча.


На місце події виїхало: 1 відділення 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь на спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі на базі Ford Ranger та 1 відділення 52 державної пожежно-рятувального посту сел. Ворзель.
Прибувши на місце події стало відомо, що водія (чоловік 1973 р.н.) та неповнолітнього пасажира (син 2007 р.н.) з автомобіля «OPEL VIVARO» деблоковано до прибуття аварійно-рятувальних підрозділів та забрано з місця ДТП каретою швидкої допомоги, водію вантажного автомобіля (чоловіку 1984 р.н.) надавалась перша медична допомога в кареті швидкої.
Для попередження загорання рятувальниками проведено відключення електропостачання мікроавтобуса «OPEL VIVARO» та роботи зі змиву паливо-мастильних матеріалів з дорожнього покриття. Всіх потерпілих з травмами різної тяжкості госпіталізовано в травматологічне відділення ІЦМЛ м. Буча.



0 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 дтп Ворзель Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
17 травня у Бучі сталося ДТП

17 травня у Бучі сталося ДТП

Буча та регіон
В Бучі вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі

В Бучі вогнеборці загасили пожежу в господарчій будівлі

Буча та регіон
Ірпінь: Вночі гасили господарчу будівлю

Ірпінь: Вночі гасили господарчу будівлю

Буча та регіон
Вночі горів приватнтй будинок у Ворзелі

Вночі горів приватнтй будинок у Ворзелі

Буча та регіон
В Коцюбинському згоріло авто

В Коцюбинському згоріло авто

Буча та регіон
В Ірпені горів приватний житловий будинок

В Ірпені горів приватний житловий будинок

Буча та регіон
Горенка: Ліквідувано загорання приватного автомобіля

Горенка: Ліквідувано загорання приватного автомобіля

Буча та регіон
В Гостомелі сталося ДПТ - є жертви

В Гостомелі сталося ДПТ - є жертви

Буча та регіон
В Ірпені ліквідовано загорання легкового автомобіля

В Ірпені ліквідовано загорання легкового автомобіля

Буча та регіон
За добу рятувальники Ірпеня ліквідували загорання екскаватора та легкового автомобіля

За добу рятувальники Ірпеня ліквідували загорання екскаватора та легкового автомобіля

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.