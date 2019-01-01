Мінсоцполітики не визнає обов’язок Держави фінансувати встановлений законами пільговий проїзд

Асоціація міст України вбачає лише два варіанти вирішення проблеми фінансування пільгового проїзду:

- держава повертає фінансування пільг за рахунок коштів державного бюджету.

- держава надає право органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати пільги, спосіб та обсяг їх надання відповідно до потреб громади та спроможності місцевого бюджету.

У липні 2020 року Асоціація міст України звернулася до Мінсоцполітики з пропозицією включити видатки з оплати пільгового проїзду, послуг зв’язку та капітального ремонту будівель окремих категорій громадян, пільги яким гарантуються законами України, у бюджетний запит до Міністерства фінансів України при підготовці проєкту Держбюджету на 2021 рік (лист АМУ). Така позиція зумовлена тим, що розроблений Міністерством законопроєкт, який надає право органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про надання пільг з оплати проїзду, послуг зв’язку та інших гарантованих державою пільг окремим категоріям громадян, не підтримується окремими органами державної влади. Так, Мінветеранів, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений Президента України з прав осіб з інвалідністю, Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю у липні на засіданні Урядового Комітету виступили проти прийняття законопроєкту в чинній редакції та заявили про необхідність фінансування цих пільг за рахунок коштів державного бюджету.Водночас Мінсоцполітики у відповідь на лист АМУ зазначило, що(лист Мінсоцполітики).Також слід зазначити, що Правління АМУ в червні 2020 року вкотре звернулося до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів з держбюджету на перевезення пільговиків.