Ірпіньводоканал змінив графік прийому споживачів в м. Ірпінь

До уваги абонентів КП Ірпіньводоканал: Змінився графік прийому споживачів по вул. Соборна 1-а в м. Ірпінь.
Відтепер Абонентський відділ веде особистий прийом:
- понеділок-четвер (кожного дня) з 8:30 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 12:30
Зверніть увагу, в п’ятницю абонентський відділ працює тільки в телефонному режимі.
Керівництво та всі інші відділи КП «Ірпіньводоканал» працюють за звичним графіком пн-пт з 8:00 до 16:30, обід 12:00-12:30
Відтепер Абонентський відділ веде особистий прийом:
- понеділок-четвер (кожного дня) з 8:30 до 16:00, обідня перерва з 12:00 до 12:30
Зверніть увагу, в п’ятницю абонентський відділ працює тільки в телефонному режимі.
Керівництво та всі інші відділи КП «Ірпіньводоканал» працюють за звичним графіком пн-пт з 8:00 до 16:30, обід 12:00-12:30