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Ірпінську школу відправили на дистанційне навчання

До уваги батьків!
Цьогоріч, як ніколи, батьки з великим нетерпінням очікували початку навчального року. Кожен ставив собі питання: чи розпочнуть заклади освіти 1-го вересня навчання? Не дивлячись на епідемічну ситуацію, усі заклади освіти відкрили двері для малят та школярів. Влада міста, управління освіти і науки, заклади освіти докладають максимум зусиль для забезпечення протиепідемічних заходів у школах і садочках.

Але перші дні навчання показали, що не всі батьки з повною відповідальністю відносяться до питання безпеки дітей. Мають місце випадки, коли батьки приводять до шкіл та садочків дітей із ознаками ГРВІ, не дотримуються вимог самоізоляції у випадках, коли у родині є хворий на COVID-19, що категорично не припустимо у сьогоднішній ситуації, Як наслідок, наразі один заклад загальної середньої освіти знаходиться на дистанційному навчанні, у кількох школах окремі класи переведені на навчання в режимі он-лайн.

Шановні батьки! Звертаємось до вас з великим проханням відповідально ставитись до питання дотримання протиепідемічних заходів: при найменших проявах ознак вірусних респіраторних захворювань та у разі захворювання членів родини на COVID-19, не відпускати дитину до закладу освіти. Це мінімізує ризики щодо розповсюдження коронавірусного захворювання та відповідно призупинення навчання в закладах освіти у звичному режимі.

Сподіваємося на ваше розуміння та підтримку. Тільки спільними зусиллями зможемо забезпечити безпеку наших дітей.

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Управління освіти і науки Ірпінської міської ради 
 Ірпінь освіта #coronavirus
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