COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +16, Буча +13

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги повідомив статистику за минулу добу:

+11 нових випадків коронавірусу по Бучанській ОТГ. Усі випадки зареєстровано по Бучі. 10 дорослих та 1 дитина.

Станом на 1 вересня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість хворих на коронавірус складає 168 людей.

Буча: 152 підтверджених випадків;Тарасівщина: 4 випадки;Луб'янка: 5 випадків;Гаврилівка: 7 випадків.Вже одужало 114 осіб.Померло - 5 людей.Загалом 14 дітей захворіло на коронавірус (9 дітей вже одужало);Хворих медичних працівників по нашому закладу немає;Один пацієнт на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома (легкий перебіг захворювання).В понеділок 31 серпня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 412 консультацій.307 в амбулаторіях;6 виїздів до пацієнтів додому;99 консультацій по телефону.