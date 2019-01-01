COVID-19 за останні три доби: Ірпінь +16, Буча +13

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги повідомив статистику за минулу добу:
+11 нових випадків коронавірусу по Бучанській ОТГ. Усі випадки зареєстровано по Бучі. 10 дорослих та 1 дитина.
Станом на 1 вересня 2020 року в Бучанській ОТГ загальна кількість хворих на коронавірус складає 168 людей.
Буча: 152 підтверджених випадків;
Тарасівщина: 4 випадки;
Луб'янка: 5 випадків;
Гаврилівка: 7 випадків.
Вже одужало 114 осіб.
Померло - 5 людей.
Загалом 14 дітей захворіло на коронавірус (9 дітей вже одужало);
Хворих медичних працівників по нашому закладу немає;
Один пацієнт на стаціонарному лікуванні, решта лікуються вдома (легкий перебіг захворювання).
В понеділок 31 серпня в амбулаторіях Бучанського ЦПМСД було проведено 412 консультацій.
307 в амбулаторіях;
6 виїздів до пацієнтів додому;
99 консультацій по телефону.