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  • 27 серпня 2020
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Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Уряд на черговому засіданні продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня 2020 року!


Також заборонив проведення:
- дискотек,
- роботу розважальних закладів (нічних клубів),
- діяльність громадського харчування із організацію дозвілля,
- роботу після 24-ої та до 7-ої години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, букетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос,
- концертів, окрім тих, що проводиться закладами культури, та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

У зв’язку з епідемічної ситуацію в Україні, постійним збільшенням хворих на COVID-19 та з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19 в Україні сьогодні на черговому засідання Кабінету Міністрів України Уряд тимчасово заборонив в'їзд іноземців в Україну.



Однак, вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:
- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;
- навчаються в навчальних закладах України;
- проходять військову службу на території України;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей або прибувають по запрошенню Міністріва закордонних справ України;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністріва оборони України;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Ці обмеження почнуть діяти від 00:00 суботи, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.


Уряд вирішив тимчасово обмежити в’їзд деяким категоріям іноземців до України з 29 серпня до 28 вересня, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу.

Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули.
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#coronavirus
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