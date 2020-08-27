Адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня!

Уряд на черговому засіданні продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня 2020 року!



У зв’язку з епідемічної ситуацію в Україні, постійним збільшенням хворих на COVID-19 та з метою недопущення поширення другої хвилі COVID-19 в Україні сьогодні на черговому засідання Кабінету Міністрів України Уряд тимчасово заборонив в'їзд іноземців в Україну.

Однак, вказана вимога не поширюватиметься на осіб, що:

Ці обмеження почнуть діяти від 00:00 суботи, 29 серпня, та діятимуть 30 днів, тобто до 00:00 28 вересня.

Уряд вирішив тимчасово обмежити в’їзд деяким категоріям іноземців до України з 29 серпня до 28 вересня, щоб запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу.



Ті громадяни Білорусі, які хочуть отримати захист в Україні, можуть прибути до пунктів пропуску на кордоні та повідомити про це наших прикордонників. Окрім осіб, що потребують захисту, на територію України зможуть в’їхати також іноземці, які тут навчаються чи проходять військову службу, які мають посвідку на постійне та тимчасове проживання в Україні, які перебувають тут транзитом, дипломати та консули.