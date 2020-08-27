Звернення голови Київщини щодо ситуації з коронавірусом в області

Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;

Постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;

Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;

Обмежити проведення релігійних заходів;

Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;

Робити температурний скринінг;

Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.

Турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.

Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».

Будьмо відповідальними перед собою та суспільством!

Шановні мешканці Київщини!Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується.За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким померлих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей.Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз.Маємо жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації. Вони не змінились і залишаються таким ж простими та дієвими:Окремо звертаюся до влади на місцях: прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів.І прохання до всіх: при аналізі новин на тему коронавірусу, користуйтеся лише перевіреними джерелами. Не довіряйте фейкам та «сарафанному» радіо. Київська обласна державна адміністрація щоденно розміщує на своїх інформаційних майданчиках свіжі цифри, якими б незручними вони б не були. Адже лише правдивий погляд на ситуацію допоможе нам подолати пандемію та її негативні наслідки як для фізичного, так і психологічного здоров’я суспільства.