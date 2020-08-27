Звернення голови Київщини щодо ситуації з коронавірусом в області

Шановні мешканці Київщини!
Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується.
Показники захворюваності стрімко зростають. Нажаль, як і показники смертності.
За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким померлих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей.
Частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень.
Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз.
Маємо жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації. Вони не змінились і залишаються таким ж простими та дієвими:
Окремо звертаюся до влади на місцях: прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів.
І прохання до всіх: при аналізі новин на тему коронавірусу, користуйтеся лише перевіреними джерелами. Не довіряйте фейкам та «сарафанному» радіо. Київська обласна державна адміністрація щоденно розміщує на своїх інформаційних майданчиках свіжі цифри, якими б незручними вони б не були. Адже лише правдивий погляд на ситуацію допоможе нам подолати пандемію та її негативні наслідки як для фізичного, так і психологічного здоров’я суспільства.
Не хворійте.
З повагою, Голова КОДА Василь Володін
Ситуація з поширенням та наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується.
Показники захворюваності стрімко зростають. Нажаль, як і показники смертності.
За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19. Висловлюю свої співчуття близьким померлих. Немає більшого горя, як втрачати рідних людей.
Частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень.
Наближається осінь. З відновленням роботи навчальних закладів, з поверненням більшості людей з відпусток, з похолоданням – можемо отримати додаткові задачі. Тому реагувати маємо вже зараз.
Маємо жорстко дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації. Вони не змінились і залишаються таким ж простими та дієвими:
Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
Постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;
Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
Обмежити проведення релігійних заходів;
Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
Робити температурний скринінг;
Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.
Турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.
Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».
Будьмо відповідальними перед собою та суспільством!
Постійно мити руки та обробляти їх дезінфекторами;
Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
Обмежити проведення релігійних заходів;
Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
Робити температурний скринінг;
Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.
Турбуватися про укріплення свого здоров’я та підвищення імунітету.
Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».
Будьмо відповідальними перед собою та суспільством!
Окремо звертаюся до влади на місцях: прошу приділити велику увагу дезінфекції громадського транспорту, збільшенню одиниць транспорту на маршрутах, розробці та запуску нових або альтернативних маршрутів.
І прохання до всіх: при аналізі новин на тему коронавірусу, користуйтеся лише перевіреними джерелами. Не довіряйте фейкам та «сарафанному» радіо. Київська обласна державна адміністрація щоденно розміщує на своїх інформаційних майданчиках свіжі цифри, якими б незручними вони б не були. Адже лише правдивий погляд на ситуацію допоможе нам подолати пандемію та її негативні наслідки як для фізичного, так і психологічного здоров’я суспільства.
Не хворійте.
З повагою, Голова КОДА Василь Володін