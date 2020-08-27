Ірпінський посадовець Маркушин іде на самоізоляцію, працюватиме дистанційно

Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин йде на самоізоляцію та працюватиме дистанційно — в його родині виявлено випадок коронавірусної хвороби. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці й на телеграм-каналі.

Він запевнив, що наразі почувається добре, жодних симптомів хвороби ані в нього, ані в інших членів його родини та його команди немає.