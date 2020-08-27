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  • 27 серпня 2020
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Ірпінський посадовець Маркушин іде на самоізоляцію, працюватиме дистанційно

Перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин йде на самоізоляцію та працюватиме дистанційно — в його родині виявлено випадок коронавірусної хвороби. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці й на телеграм-каналі.



«Сьогодні стало відомо, що один із членів моєї родини захворів на COVID. Розумію всю відповідальність, тому дію відповідно до наданих алгоритмів МОЗ і наших лікарів: разом із членами моєї команди здав тест на COVID та йду на самоізоляцію до результатів тесту. Працювати продовжу дистанційно. В цей час пройду всі необхідні додаткові планові тестування на COVID згідно з рекомендаціями лікарів», — написав Маркушин.

Він запевнив, що наразі почувається добре, жодних симптомів хвороби ані в нього, ані в інших членів його родини та його команди немає.



Присутність Олександра Маркушина, який є офіційним кандидатом в мери від партії Володимира Карплюка “Нові обличчя”, останнім часом фіксують ледь не на кожному офіційному чи неофіційному заході міста.
Його навіть встигли звинуватити в незаконній агітації, адже друковані матеріали, намети та одяг з символікою партії заполонили Ірпінь далеко до початку офіційного старту передвиборчої кампанії. Проте, в захисній масці, яку в період карантину рекомендується одягати з метою запобігання поширенню коронавірусу, Маркушина можна побачити в рідкісних випадках, зокрема, в останньому дописі на його facebook-сторінці, в якому він повідомляє про виявлений в родині випадок зараження Covid-19.

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www.irpin.online 
 Ірпінь ТБ #coronavirus
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