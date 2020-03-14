137 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За останні три доби в Ірпені зареєстровано нових 23 випадки і три в Бучі.

«Зараз всі активно готуються до нового навчального року. Окрім іншого, маємо подбати про закупівлю засобів дезінфекції та засобів особистого захисту. Звертаємось також і до громадян. Не будьте байдужі до здоров‘я свого та своїх дітей. Захистити себе – важливе завдання для кожного з нас», – звернувся до мешканців Київщини директор департаменту охорони здоров‘я КОДА Олександр Світлий.

За добу підтвердженоновий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7-ми дітей віком від 1 до 13 років(м. Переяслав – 1, м. Біла Церква – 2, Києво-Святошинський район – 4),дорослих (м. Васильків – 2, Васильківський р-н – 11, м. Фастів – 1, Фастівський р-н – 1, Києво-Святошинський р-н – 35, м. Березань – 6, м. Яготин – 1, м. Біла Церква – 7, м. Переяслав – 4, Переяслав-Хмельницький р-н – 4,м. Ірпінь – 8, смт Гостомель – 1, Бородянський р-н – 3).З них 5 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 86 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 834 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 4281 особа.Одужало всього 3384 осіб, з них 288 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу надійшло 63 повідомлення про одужання.Всього за період епідемії у Київській області померло 84 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 8528 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 82 повідомлення про підозру.Встановлено медичне спостереження за 14828 контактними особами.