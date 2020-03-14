137 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За останні три доби в Ірпені зареєстровано нових 23 випадки і три в Бучі.
За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 25 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 5115 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 438 дітей та у 711 медичних працівників.
За добу підтверджено 91 новий випадок коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 7-ми дітей віком від 1 до 13 років
(м. Переяслав – 1, м. Біла Церква – 2, Києво-Святошинський район – 4),
84 дорослих (м. Васильків – 2, Васильківський р-н – 11, м. Фастів – 1, Фастівський р-н – 1, Києво-Святошинський р-н – 35, м. Березань – 6, м. Яготин – 1, м. Біла Церква – 7, м. Переяслав – 4, Переяслав-Хмельницький р-н – 4,
м. Ірпінь – 8, смт Гостомель – 1, Бородянський р-н – 3).
З них 5 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 86 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 834 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 4281 особа.
Одужало всього 3384 осіб, з них 288 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу надійшло 63 повідомлення про одужання.
Всього за період епідемії у Київській області померло 84 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 8528 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 82 повідомлення про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 14828 контактними особами.
«Зараз всі активно готуються до нового навчального року. Окрім іншого, маємо подбати про закупівлю засобів дезінфекції та засобів особистого захисту. Звертаємось також і до громадян. Не будьте байдужі до здоров‘я свого та своїх дітей. Захистити себе – важливе завдання для кожного з нас», – звернувся до мешканців Київщини директор департаменту охорони здоров‘я КОДА Олександр Світлий.