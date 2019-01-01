ММА: Ирпенчанин Ярослав Амосов "измочалил" соперника! 24-я победа в профи

Непобежденный украинский боец досрочно победил Марка Леммингера
В ночь на 22 августа на арене Mohegan Sun Arena в американском Анкасвилле состоялся турнир Bellator 244.
В одном из боев непобежденный украинский полусредневес Ярослав Амосов (новый рекорд: 24–0) досрочно победил американца Марка Леммингера (новый рекорд: 11–2).
Первый раунд прошел за явным перевесом украинца. Все лицо Леммингера было в крови. И в перерыве доктор принял решение снять американца с боя (зафиксирован технокаут TKO).
Амосов одержал 5-ю победу подряд в промоушене Bellator и 24-ю в карьере. Теперь Ярослав может претендовать на чемпионский бой.
А вот другой украинский боец Владислав Парубченко решением судей проиграл американцу Джону де Хесусу (28–29, 27–30, 28–29).
Видео боя Амосов – Леммингер.
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