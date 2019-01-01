ММА: Ирпенчанин Ярослав Амосов "измочалил" соперника! 24-я победа в профи

Непобежденный украинский боец досрочно победил Марка Леммингера

В одном из боев непобежденный украинский полусредневес(новый рекорд: 24–0) досрочно победил американца Марка Леммингера (новый рекорд: 11–2).Первый раунд прошел за явным перевесом украинца. Все лицо Леммингера было в крови. И в перерыве доктор принял решение снять американца с боя (зафиксирован технокаут TKO).Амосов одержал 5-ю победу подряд в промоушене Bellator и 24-ю в карьере. Теперь Ярослав может претендовать на чемпионский бой.А вот другой украинский боец Владислав Парубченко решением судей проиграл американцу Джону де Хесусу (28–29, 27–30, 28–29).Видео боя Амосов – Леммингер.