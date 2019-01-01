Укрзалізниця: закриває продаж квитків Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів

Через погіршення епідемічної ситуації закрито продаж квитків по чотирьох станціях та змінено маршрут слідування деяких поїздів.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на залізничних станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 00:01 24 серпня буде закрито продаж квитків. Поїздам, що слідували з Чернівців, змінено маршрут слідування.

Від 24 серпня цього року на станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів можна буде робити лише висадку пасажирів. Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на наступні поїзди:№702/701 Львів — Чернівці,№136/135 Чернівці — Одеса,№7/8 Київ — Чернівці,№117/118 Київ — Чернівці,№98/97 Ковель — Київ,№46/45 Ужгород — Лисичанськ,№88/87 Ковель — Новоолексіївка,№122/121 Миколаїв — Рівне,№232/231 Генічеськ — Івано Франківськ.Також через епідемічні обмеженняслідування поїздів з та до Чернівців:№8/7 Снятин — Київ ( замість Чернівці — Київ),№118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ),№136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса),№702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).Зауважимо, що пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості.