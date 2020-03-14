134 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 21 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4805 випадків захворювання на коронавірус.
В тому числі у 415 дітей та у 673 медичних працівників.
За добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 6-ти дітей віком від 1 року до 14 років
(м. Бровари – 1, м. Вишневе Києво-Святошинського р-ну – 2, Васильківський р-н – 1 (с. Ковалівка), Рокитнянський р-н – 1 (с. Нова Маківка)) та у 72 дорослих (м. Фастів – 2, Фастівський р-н – 1 (с. Велика Офірна), м. Бровари – 8, Броварський р-н – 3 (смт. Калита, с. Зазим’я, с. Требухів – по 1),
смт. Коцюбинське – 1, м. Ірпінь – 3, м. Буча – 3,
Києво-Святошинський район – 23 (м. Вишневе – 10, м. Боярка – 2, с. Тарасівка – 2, с. Софіївська Борщагівка – 1,
с. Гатне – 1, с. Дмитрівка – 2, с. Нове – 1, с. Забір’я – 1, с. Хотів – 1, с. Білогородка – 2),
м. Васильків – 2, Васильківський р-н – 3 (с. Ковалівка – 2, с. Здорівка – 1),
м. Вишгород – 2, Вишгородський р-н – 2 (с. Боденьки, с. Нижня Дубечня),
м. Тараща – 3, Таращанський р-н – 1 (с. Лука), смт. Рокитне – 1,
смт. Баришівка – 1, Баришівський р-н – 1 (с. Селичівка), м. Кагарлик – 1,
Кагарлицький р-н – 1 (с. Великі Пріцьки), м. Миронівка – 1, Миронівський р-н – 1 (с. Центральне),
смт. Згурівка – 2, м. Березань – 1, смт. Макарів – 1, Макарівський р-н – 2 (с. Бишів, с. Новосілки), Яготинський р-н – 2 (с. Ничипорівка).
З них 10 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 68 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).
За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 812 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3993 особи.
Одужало всього 3273 особи, з них 284 дитини віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 11 осіб, у тому числі 2 дитини (Васильківський район – 6, у т.ч. 1 дитина (с. Ковалівка), м. Бровари – 1 (дитина), Києво-Святошинський район – 4 (м. Вишневе – 1, с. Забір’я – 1, с. Святопетрівське – 2).
Всього за період епідемії у Київській області померло 83 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.
За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 8249 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 63 повідомлення про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 14820 контактними особами.