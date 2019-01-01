Від 24 серпня місто Буча в жовтій зоні епідемічної небезпеки. На 14 днів

В "жовтій зоні" в порівнянні з "зеленої" додатково забороняється відвідування установ соціального захисту, діяльність готелів і нічних клубів з 24:00 до 7:00, а також проведення масових заходів у закладах громадського харчування для більш 20 чоловік.

20 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

- до помаранчевої зони:

- Києво-Святошинський район Київської області;

- до жовтої зони:

- міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.