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21 серпня часткове відключення світла в Бучі

За інформацією Київобленерго на період проведення ремонтних робіт 21 серпня з 08.00 до 19.00 буде повністю знеструмлено:
- бульв. Б.Хмельницького (всі багатоповерхові будинки)
- вул. Депутатська
- ТК "Варшавський"
- вул. Б.Гмирі (всі багатоповерхові будинки)
- бульв.Бірюкова
- кондитерська фабрика "Деліція"
- Сервісний центр МВС
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Житлово-комунальне господарство Бучанської територіальної громади 
 Київобленерго
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