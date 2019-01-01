21 серпня часткове відключення світла в Бучі

За інформацією Київобленерго на період проведення ремонтних робіт 21 серпня з 08.00 до 19.00 буде повністю знеструмлено:
- бульв. Б.Хмельницького (всі багатоповерхові будинки)
- вул. Депутатська
- ТК "Варшавський"
- вул. Б.Гмирі (всі багатоповерхові будинки)
- бульв.Бірюкова
- кондитерська фабрика "Деліція"
- Сервісний центр МВС
- бульв. Б.Хмельницького (всі багатоповерхові будинки)
- вул. Депутатська
- ТК "Варшавський"
- вул. Б.Гмирі (всі багатоповерхові будинки)
- бульв.Бірюкова
- кондитерська фабрика "Деліція"
- Сервісний центр МВС