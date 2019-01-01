127 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про кількість хворих на КОВІД-19.
За останні вихідні в Бучі зареєстровано 5 нових випадків.
У Бучанській ОТГ загальна кількість хворих на коронавірус складає 127 людей.
Буча: 115 підтверджених випадків;
Тарасівщині: 2 випадки;
Луб'янка: 5 випадків;
Гаврилівка: 5 випадків.
Буча: 115 підтверджених випадків;
Тарасівщині: 2 випадки;
Луб'янка: 5 випадків;
Гаврилівка: 5 випадків.
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