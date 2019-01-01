Київ включили в жовту зону карантину

"Якщо ми говоримо про місто Київ, то воно відноситься до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності COVID-19", - сказав він.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.За словами міністра, в місті був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.Офіційно Київ потрапить у "жовту зону" о 00:00 17 серпня.