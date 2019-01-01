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Київ включили в жовту зону карантину

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про місто Київ, то воно відноситься до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності COVID-19", - сказав він.


За словами міністра, в місті був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.

Офіційно Київ потрапить у "жовту зону" о 00:00 17 серпня.

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#coronavirus карантин Київ
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