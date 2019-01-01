СОЦЗАХИСТ: Прийом громадян тільки за попереднім записом

З метою попередження поширення гострої респіраторної хвороби Covid 19 на території Бучанської міської ОТГ:

– приймальна Управління праці, соціальні інспектори;- відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян;- відділ обслуговування постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС;– «Єдина приймальна громадян»;- відділ обслуговування осіб з інвалідністю та ветеранів війни і праці;– відділ з питань праці та трудових відносин, бухгалтерія.– територіальний центр соціального обслуговування