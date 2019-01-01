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СОЦЗАХИСТ: Прийом громадян тільки за попереднім записом

З метою попередження поширення гострої респіраторної хвороби Covid 19 на території Бучанської міської ОТГ:



Управлінням соціального захисту населення Бучанської міської ради прийом громадян проводиться тільки за попереднім записом за телефонами:
(04597) 49-904 – приймальна Управління праці, соціальні інспектори;
(04597) 49-906 - відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян;
(04597) 49-906 - відділ обслуговування постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС;
(04597) 49-901 – «Єдина приймальна громадян»;
(04597) 49-903 - відділ обслуговування осіб з інвалідністю та ветеранів війни і праці;
(04597) 49-907 – відділ з питань праці та трудових відносин, бухгалтерія.
(04597) 48516 – територіальний центр соціального обслуговування
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