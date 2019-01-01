СОЦЗАХИСТ: Прийом громадян тільки за попереднім записом

З метою попередження поширення гострої респіраторної хвороби Covid 19 на території Бучанської міської ОТГ:
Управлінням соціального захисту населення Бучанської міської ради прийом громадян проводиться тільки за попереднім записом за телефонами:
☎ (04597) 49-904 – приймальна Управління праці, соціальні інспектори;
☎ (04597) 49-906 - відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян;
☎ (04597) 49-906 - відділ обслуговування постраждалих від наслідків катастрофи на ЧАЕС;
☎ (04597) 49-901 – «Єдина приймальна громадян»;
☎ (04597) 49-903 - відділ обслуговування осіб з інвалідністю та ветеранів війни і праці;
☎ (04597) 49-907 – відділ з питань праці та трудових відносин, бухгалтерія.
☎ (04597) 48516 – територіальний центр соціального обслуговування