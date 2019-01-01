116 випадків COVID-19 в Бучанській ОТГ. Статистика регіону

За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 12 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4307 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 378 дітей та у 640 медичних працівників.
За добу підтверджено 68 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 8 дітей віком від 1 до 17 років
(Броварський р-н – 3 (с. Плоске – 2, с. Шевченкове – 1),
м. Буча –2,
Васильківський р-н – 2 (с. Ковалівка)
та у 60 дорослих (смт. Баришівка – 1, м. Березань – 2, м. Біла Церква – 1, м. Бровари – 4, Броварський район – 8 (смт. Калинівка – 1, смт. Калита – 1, с. Гоголів – 1, с. Зазим’є – 1, с. Шевченкове – 4),
м. Васильків – 4, Васильківський р-н – 8 (с. Ковалівка – 6, с. Борисів – 1, с. Устимівка – 1), смт. Згурівка – 1,
смт. Ворзель – 1, смт. Гостомель – 1, м. Ірпінь – 1,
Києво-Святошинський район – 8 (м. Боярка – 1, с. Горенка – 1, с. Забір’я – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Софіївська Борщагівка – 3, с. Хотів – 1),
Миронівський район – 2 (с. Пустовіти, с. Шандра), м. Обухів – 1, м. Переяслав – 9, Сквирський р-н – 1 (с. Шамраївка),
м. Фастів – 2, м. Яготин – 3,
Яготинський р-н – 2 (с. Нечипорівка, с. Фарбоване – по 1).
З них 8 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 60 осіб знаходяться на самоізоляції (під медичним спостереженням).