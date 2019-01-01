Обов’язкове щеплення для дітей: Вакцинація від пневмококової інфекції стане обов'язковою

В Україні хочуть ввести нове обов’язкове щеплення для дітей проти пневмококової інфекції. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Пневмокок (Streptococcus pneumonia) є збудником інвазійних і неінвазійних пневмококових захворювань. Інвазійні пневмококові захворювання — бактеріемія, сепсис, менінгіт, парапневмонічна емпієма — визначаються виділенням пневмокока зі стерильних рідин організму (ліквор, кров, плевральна, перикардіальна рідини). Неінвазивні захворювання — пневмонія, бронхіт, гострий середній отит – відбуваються внаслідок запалення слизової оболонки верхніх дихальних шляхів або середнього вуха. Пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом.



Пневмокок є причиною таких небезпечних захворювань, як менінгіт, бактеріємія та сепсис. У 2018 році зареєстровано 43 випадки пневмококового менінгіту, із них дітей віком до 17 років — 10 осіб. Найбільше випадків серед дитячого населення — 50% (5 осіб) зареєстровано у віці 5–9 років.

Бактерія пневмокок є однією з причин смерті дітей віком до 5 років та людей, яким понад 65 років. Саме тому в Україні хочуть внести вакцину від пневмококової інфекції в обов’язковий календар.